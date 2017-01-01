В США самолет совершил аварийную посадку в океане

В самолете находился только 23-летний пилот. Он смог выбраться из кабины и доплыть до пляжа.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Атлантический океан на побережье американского города Оушен-Сити в штате Мэриленд.

На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно снижается на большой скорости и приземляется на воду. Отдыхающие с удивлением наблюдают за происходящим с берега.

По данным CBS, в самолете находился только пилот – 23-летний Тревор Х. Дейл. Он смог выбраться из кабины и доплыть до пляжа.

Ранее на этой неделе в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился гидросамолет, на борту которого находились семь человек. Трое из них погибли.

А накануне стало известно, что в Китае 13-летний мальчик угнал два небольших самолета, чтобы покататься.

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