В Афганистане десятки талибов погибли при ракетном ударе

Пока нет информации о том, нанесла ли удары международная коалиция во главе с НАТО или афганская армия.

На юге Афганистана в провинции Урузган по меньшей мере 24 боевика движения "Талибан" были уничтожены, еще 17 получили ранения в результате ракетных ударов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на афганский 201-й армейский корпус Селаб.

"По данным разведки, 24 талиба были убиты, еще 17 ранены в результате ударов управляемыми ракетами в районе Хас-Урузган провинции Урузган", – говорится в сообщении.

При этом военные не сообщили, нанесла ли удары международная коалиция во главе с НАТО или афганская армия.

В ходе ударов были уничтожены оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества боевиков.

Ранее в бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек. На западе страны боевики "Талибана" совершили нападение на силовиков. Среди погибших девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь талибов Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.

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