Турция обсудила с Америкой F-35 и С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве 20 июля
Агентство пишет, что Чавушоглу и Помпео обсудили программу поставок американских истребителей F-35 и российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.
Источники в МИД Турции уточнили агентству Anadolu, что Анкара и Вашингтон также обсудили ситуацию вокруг сирийских Манбиджа и Идлиба, в том числе возможность создания зоны безопасности.
Ранее в Турцию прибыли первые компоненты С-400, против покупки которых выступают США и НАТО. Они считает, что российский системы угрожают безопасности F-35, поставки которых планировались в Турцию.
Вашингтон предупреждал, что исключит Анкару из консорциума, который занимался разработкой и производством этих истребителей. Подробно в материале В Турцию прибыли С-400: США обещают отобрать F-35.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
этож ниибацца какая нипабедимая пендосская хyйня! как ей может помешать лаптеногая боярышниковая вата? они уже фсех давно порвали, в том числе и несколько внеземных цивилизаций! не верите? смотрите голливуд и читайте высеры галицаев на БМ!