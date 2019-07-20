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Турция обсудила с Америкой F-35 и С-400

Комментариев: 2
Главы внешнеполитических ведомств этих стран созвонились по телефону на фоне напряжения из-за российских ЗРС.
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35
Getty

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве 20 июля

Агентство пишет, что Чавушоглу и Помпео обсудили программу поставок американских истребителей F-35 и российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.

Источники в МИД Турции уточнили агентству Anadolu, что Анкара и Вашингтон также обсудили ситуацию вокруг сирийских Манбиджа и Идлиба, в том числе возможность создания зоны безопасности.

Ранее в Турцию прибыли первые компоненты С-400, против покупки которых выступают США и НАТО. Они считает, что российский системы угрожают безопасности F-35, поставки которых планировались в Турцию.

Вашингтон предупреждал, что исключит Анкару из консорциума, который занимался разработкой и производством этих истребителей. Подробно в материале В Турцию прибыли С-400: США обещают отобрать F-35.

 

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Теги: США, Турция, F-35, С-400
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Nikolas_Adver    20.07.2019, 17:43
Оценка:  0
Nikolas_Adver
российский системы угрожают безопасности F-35

этож ниибацца какая нипабедимая пендосская хyйня! как ей может помешать лаптеногая боярышниковая вата? они уже фсех давно порвали, в том числе и несколько внеземных цивилизаций! не верите? смотрите голливуд и читайте высеры галицаев на БМ!
Духовный_скреп    20.07.2019, 17:42
Оценка:  -3
Духовный_скреп
Глупо рушить дружбу с США и НАТО ради расейской устаревшей рухляди.
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