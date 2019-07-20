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У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло

Комментариев: 3
Лайнер выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян во Владивосток. На борту находилось 69 пассажиров.
Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100

У российского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в полете треснуло стекло кабины пилотов, сообщает ТАСС 20 июля.

Лайнер выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян во Владивосток. По неизвестной причине в воздухе на верхнем слое лобового стекла SSJ-100 появилась трещина.

Самолет успешно приземлился во Владивостоке. На борту находилось 69 пассажиров, включая одного ребенка, и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Напомним, в мае Sukhoi Superjet 100 загорелся при выполнении экстренной посадки в Шереметьево, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Приоритетной версией крушения Росавиация назвала человеческий фактор, а не неисправность борта и не стала приостанавливать полеты этой модели. Власти также не посчитали это поводом для прекращения ее производства.

 

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Теги: самолет, авиаперелет, ОКБ Сухой, Sukhoi Superjet 100
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    20.07.2019, 19:35
Оценка:  0
fkrfyfan
Вообще то довольно стандартная ситуация в авиации
Духовный_скреп    20.07.2019, 18:50
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Х#йня,скотчем китайским можно заклеить,и всех делов.Это же Супирджет!
Nikolas_Adver    20.07.2019, 19:12
Оценка:  0
Nikolas_Adver
точно не хyйня хохляцкая-спокойно долетел. напомни мне, а чево у вас там литает?
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