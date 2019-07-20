Дагестанец ударил ножом глухонемых украинцев в Питере

В метро культурной столицы России ранее осужденный ударил инвалидов по слуху и речи из Украины ножом в грудь.

На станции Пушкинской в Питере напали на украинцев Florstein

В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос, выходят ли они на слелующей станции, сообщает местное издание Фонтанка 20 июля.

По данным издания, конфликт произошел в ночь на 20 июля в вагоне метро на станции Пушкинская. 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, накинулся с ножом на двух человек. Первого он ударил два раза, второго - один.

За пострадавших вступились другие пассажиры, которые выбили у него из рук нож. Они держали его до прибытия сотрудников полиции.

Раненных украинцев доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Им сделали операцию.

Задержанного дагестанца ранее уже судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также применение насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей.

Нападавшего задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее неизвестные в Варшаве напали на украинских строителей. В окно их квартиры бросили коктейль Молотова, а стены подъезда исписали оскорблениями.

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