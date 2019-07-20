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Дагестанец ударил ножом глухонемых украинцев в Питере

Комментариев: 10
В метро культурной столицы России ранее осужденный ударил инвалидов по слуху и речи из Украины ножом в грудь.
На станции Пушкинской в Питере напали на украинцев
На станции Пушкинской в Питере напали на украинцев
Florstein

В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос, выходят ли они на слелующей станции, сообщает местное издание Фонтанка 20 июля.

По данным издания, конфликт произошел в ночь на 20 июля в вагоне метро на станции Пушкинская. 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, накинулся с ножом на двух человек. Первого он ударил два раза, второго - один.

За пострадавших вступились другие пассажиры, которые выбили у него из рук нож. Они держали его до прибытия сотрудников полиции.

Раненных украинцев доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Им сделали операцию.

Задержанного дагестанца ранее уже судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также применение насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей.

Нападавшего задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее неизвестные в Варшаве напали на украинских строителей. В окно их квартиры бросили коктейль Молотова, а стены подъезда исписали оскорблениями.

 

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Теги: украинцы, Санкт-Петербург, нападение, глухонемой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Boxerogos    20.07.2019, 20:26
Оценка:  0
Boxerogos
Какой-нибудь нигра в вагоне метро в Пендостане их бы просто пристрелил.
TRIGER25    20.07.2019, 20:01
Оценка:  -5
TRIGER25
Про дагов говорить нечего ... а вот что глухонемые люди из Украины делали в Питере ?
темп    20.07.2019, 20:22
Оценка:  -1
темп
Тупой вопрос
TRIGER25    20.07.2019, 20:43
Оценка:  -3
TRIGER25
если ты ответил значит ты его понял )
Yaha_27    20.07.2019, 21:03
Оценка:  -2
Yaha_27
TRIGER25
ты свинорус?
VSHIVANKA    20.07.2019, 21:04
Оценка:  -3
VSHIVANKA
УКРОСВИН ....)))
TRIGER25    20.07.2019, 21:08
Оценка:  +1
TRIGER25
не сомневаюсь что в свиньях ты разбираешься )
ЗовПрироды    20.07.2019, 19:56
Оценка:  0
ЗовПрироды
Суровые будни российских дикарей.
Шкиряк_и_Зорян    20.07.2019, 19:50
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Дагов надо держать в клетках зоопарков. Это же обезьяны!
ЗовПрироды    20.07.2019, 19:57
Оценка:  -3
ЗовПрироды
У них прекрасные ножи деоают в городке Кубачи. По моему он так назывался.
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