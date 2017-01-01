В США шесть человек погибли из-за аномальной жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных американских штатах.
Шесть человек погибли в трех штатах США из-за последствий аномальной жары, сообщила телекомпания CBS в субботу, 20 июля.
Четыре человека погибли в штате Мэриленд и еще двое в штатах Аризона и Арканзас. В Нью-Йорке, где температура воздуха превысила 30 градусов тепла, была объявлена чрезвычайная ситуация.
Напомним, в общей сложности, по прогнозам метеорологов, жаркая погода коснется более 195 миллионов жителей США.
Ранее сообщалось, что на Аляске горят леса из-за рекордной жары. Ледники же ответили на такую погоду агрессивным таянием.
Ранее сообщалось, что на Аляске горят леса из-за рекордной жары. Ледники же ответили на такую погоду агрессивным таянием.
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