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В США шесть человек погибли из-за аномальной жары

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Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных американских штатах.
В США установилась аномальная жара
В США установилась аномальная жара
pixabay.com

Шесть человек погибли в трех штатах США из-за последствий аномальной жары, сообщила телекомпания CBS в субботу, 20 июля.
 
Четыре человека погибли в штате Мэриленд и еще двое в штатах Аризона и Арканзас. В Нью-Йорке, где температура воздуха превысила 30 градусов тепла, была объявлена чрезвычайная ситуация.
 
Напомним, в общей сложности, по прогнозам метеорологов, жаркая погода коснется более 195 миллионов жителей США.

Ранее сообщалось, что на Аляске горят леса из-за рекордной жары. Ледники же ответили на такую погоду агрессивным таянием.

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Теги: США, жертвы, жара, Аномальная жара
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Источник: korrespondent.net

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