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В Германии рухнул небольшой самолет: погибли три человека

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По меньшей мере три человека погибли при падении небольшого самолета на здание ТЦ в Брухзале.
Небольшой самолет разбился в Германии
Небольшой самолет разбился в Германии
Saarlandischer Rundfunk

На юго-западе Германии на территории торгового центра упал небольшой самолет, сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.
 
ЧП произошло в субботу, 20 июля, в городе Брухзаль. В результате авиакатастрофы погибли три человека.
 
"В самолете находились три человека, все они погибли", - сообщил представитель полиции.
 
В настоящее время выясняются причины происшествия.

В Москве из-за задымления эвакуировали самолет

Напомним, ранее в США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океане.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Германия, крушение
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Источник: korrespondent.net

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