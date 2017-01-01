В Германии рухнул небольшой самолет: погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли при падении небольшого самолета на здание ТЦ в Брухзале.



На юго-западе Германии на территории торгового центра упал небольшой самолет, сообщила газета На юго-западе Германии на территории торгового центра упал небольшой самолет, сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 20 июля, в городе Брухзаль. В результате авиакатастрофы погибли три человека.

"В самолете находились три человека, все они погибли", - сообщил представитель полиции.



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