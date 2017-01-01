В Германии рухнул небольшой самолет: погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли при падении небольшого самолета на здание ТЦ в Брухзале.
На юго-западе Германии на территории торгового центра упал небольшой самолет, сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло в субботу, 20 июля, в городе Брухзаль. В результате авиакатастрофы погибли три человека.
"В самолете находились три человека, все они погибли", - сообщил представитель полиции.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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В Москве из-за задымления эвакуировали самолет
Напомним, ранее в США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океане.
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