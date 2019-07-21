В Японии из-за ливней эвакуируют тысячи людей

В Индии более 60 тысяч людей пострадали от наводнения

Незамедлительная эвакуация объявлена жителей ряда районов в префектурах Хиросима острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Еще 245 тысяч человек, проживающих в городе Куруме префектуры Фукуока, получили рекомендации об эвакуации.