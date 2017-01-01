Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У берегов Африки загорелся украинский корабль, пропал моряк

Комментариев: 0
Океанский траулер десять дней назад исчез с электронных карт, но потом неожиданно с ним случилось ЧП.
У берегов Западной Африки горел украинский траулер
У берегов Западной Африки горел украинский траулер
dumskaya.net

На борту украинского траулера Иван Голубец у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которой пропал без вести один моряк. Об этом сообщает Думская со ссылкой на заявления членов экипажа.

В результате ЧП, которое произошло 20 июля, сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски.

Как пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно Капитан Сухондяевский, которое взяло Ивана Голубца на буксир, чтобы оттащить к берегу.

 
Ранее сообщалось, что член экипажа сухогруза под флагом Молдовы во время рейса внезапно выпрыгнул за борт вместе со своими вещами и попытался вплавь добраться до берега. 
 
Напомним,  украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки. По предварительной информации, накануне гибели мужчина пил медицинский спирт из госпиталя вместе с моряком из России, который тоже скончался.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Африка, судно, корабль, моряки, пожар, украинские моряки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь