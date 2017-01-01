В серце Европы проснулся знаменитый вулкан - впечатляющее видео

Сообщается о выбросах пепла и лавы, в связи с чем власти закрыли два аеропорта в стране.

От кратеры вулкана на полтора километра вниз видны потоки лавы Скриншот видео

В ночь на субботу, 20 июля, в Италия проснулся знаменитый вулкан Этна. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Сообщается о выбросах пепла и лавы, в связи с чем власти закрыли аэропорты Фонтанаросса и Комизо на востоке Сицилии.

От кратеры вулкана на полтора километра вниз видны потоки лавы. Более 3-х километровая гора Этна является самым большим действующим вулканом в Европе.

Ранее сообщалось, что Лукашенко объявил амнистию: на свободу выйдут тысячи осужденных.