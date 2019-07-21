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В СМИ сообщают о смерти президента Туркменистана

Комментариев: 3
Сообщается, что политик скончался 20 июля, во второй половине дня, от острой почечной недостаточности.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
photo.unian.net

В СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Источником информации называют директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, который в свою очередь ссылается на источники в столице республики.

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По словам Рубаева, спецслужбы скрывают кончину президента, которая произошла во время его отпуска.

По официальным данным, Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. В воскресенье, 21 июля, о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.

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Днем ранее оппозиционный YouTube-канал “Свободный Туркменистан“ со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня, от острой почечной недостаточности.

Официально никто эту информацию не подтверждал и не опровергал.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана исполнил рэп про коня.

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Теги: Туркменистан, мир, Гурбангулы Бердымухамедова
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Комментариев (3)
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direktor_b    21.07.2019, 17:47
Оценка:  +1
direktor_b
Он Путен давно откинулся,а двойники до сих пор рашей правят...
Letohradek    21.07.2019, 18:09
Оценка:  +1
Letohradek
Чушь! Посмотри на свои фото, когда тебе было 20 и сейчас, надеюсь ты увидишь отличия. И кстати, голос, манера говорить, практически не меняется у людей.
Boxerogos    21.07.2019, 17:47
Оценка:  -2
Boxerogos
На его месте должен был быть Педя Пидоpoшенко!
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