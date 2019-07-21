В СМИ сообщают о смерти президента Туркменистана

Сообщается, что политик скончался 20 июля, во второй половине дня, от острой почечной недостаточности.

В СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Источником информации называют директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, который в свою очередь ссылается на источники в столице республики.

Читай также: Глава Туркменистана показал военным, как на велосипеде стрелять по мишеням

По словам Рубаева, спецслужбы скрывают кончину президента, которая произошла во время его отпуска.

По официальным данным, Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. В воскресенье, 21 июля, о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.

Читай также: Свадебных операторов в Туркмении обязали сдавать исходники спецслужбам

Днем ранее оппозиционный YouTube-канал “Свободный Туркменистан“ со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня, от острой почечной недостаточности.

Официально никто эту информацию не подтверждал и не опровергал.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана исполнил рэп про коня.