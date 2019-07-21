Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Туркменистане отрицают смерть президента

Комментариев: 2
В туркменском посольстве слухи о смерти Бердымухамедова назвали "псевдоинформацие", которая абсолютно не соответствует действительности.
Слухи о смерти Бердымухамедова - "фальшивка"
Слухи о смерти Бердымухамедова - "фальшивка"
Getty Images

В посольстве Туркменистана в России опровергают информацию о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Интерфакс в воскресенье, 21 июля.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.

Ранее в СМИ появилась информация якобы о кончине туркменского лидера, который несколько дней не появлялся на публике.

В то же время, опубликовано поздравления Бердымухамедова туркменских медработников с праздником.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Туркменистан, президент, смерть, Гурбангулы Бердымухамедов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
birtov1990    21.07.2019, 20:24
Оценка:  0
birtov1990
БМ целый день мусолит эту тему. Хотя с утра было сказано, что это вранье.
user10033    21.07.2019, 20:17
Оценка:  -2
user10033
Бердымухамедов умер.
да здраствует Бердымухамедов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь