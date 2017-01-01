В Иране заявили о задержании 17 "шпионов" ЦРУ

Аресты в Иране проводились на протяжении последнего года. Некоторые из задержанных будут казнены.

Суд в Иране вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана в понедельник, 22 июля.

Утверждается, что арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Им уже вынесли приговоры, некоторые будут казнены.

Задержания проводились на протяжении последнего года.

На прошлой неделе стало известно, что Пентагон официально одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. По данным Reuters, речь идет об отправке 500 военнослужащих.

Также США разрабатывают международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.

В Иране назвали решение США об отправке военных в Саудовскую Аравию "символическим и бесполезным шагом". Безопасность на Ближнем Востоке невозможно обеспечить силами извне, считают в иранском МИД.

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