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Умер генеральный директор МАГАТЭ

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Юкия Амано планировал направить в совет управляющих МАГАТЭ заявление об отставке незадолго до кончины.
Юкия Амано руководил МАГАТЭ с 2009 года
Юкия Амано руководил МАГАТЭ с 2009 года

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер на 73 году жизни. Об этом сообщил секретариат организации в понедельник, 22 июля.

Незадолго до кончины он планировал направить в совет управляющих агентства заявление об отставке. В письме он собирался отметить, что гордится тем, что агентство достигло за последние десять лет в области мирного атома, говорится в заявлении секретариата.

В связи с кончиной Амано, над штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене будет приспущен флаг агентства.

Юкия Амано руководил МАГАТЭ с 2009 года. Эта организация была создана в 1957 году и входит в структуру ООН.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что запасы обогащенного урана в Иране превысили 300 кг – предельную величину, разрешенную соглашением по ядерной программе Тегерана со странами Запада.

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Теги: смерть, отставка, МАГАТЭ, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    22.07.2019, 12:19
Оценка:  0
Колишній-східняк
На вид (худенький, лысенький) - вполне мог нехилую дозу радиации накопить...
Spiarmint    22.07.2019, 11:58
Оценка:  0
Spiarmint
Что совсем?
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