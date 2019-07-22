Умер генеральный директор МАГАТЭ

Юкия Амано планировал направить в совет управляющих МАГАТЭ заявление об отставке незадолго до кончины.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер на 73 году жизни. Об этом сообщил секретариат организации в понедельник, 22 июля.

Незадолго до кончины он планировал направить в совет управляющих агентства заявление об отставке. В письме он собирался отметить, что гордится тем, что агентство достигло за последние десять лет в области мирного атома, говорится в заявлении секретариата.

В связи с кончиной Амано, над штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене будет приспущен флаг агентства.

Юкия Амано руководил МАГАТЭ с 2009 года. Эта организация была создана в 1957 году и входит в структуру ООН.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что запасы обогащенного урана в Иране превысили 300 кг – предельную величину, разрешенную соглашением по ядерной программе Тегерана со странами Запада.

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