Лесные пожары в Португалии: пострадали 30 человек

В центральной части Португалии горят 8,5 тысяч гектаров. В результате пострадали 30 человек.

В Португалии 30 человек пострадали во время природных пожаров

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии, охвативших территорию площадью 8,5 тысячи гектаров, сообщает издание 20minutes.



Пожар начался в субботу, 20 июля, в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, входящего в состав округа Сантарен.

Как сообщил представитель пожарной службы, ситуация остается "очень сложной", в том числе из-за жары и сильного ветра. В тушении задействованы более 800 пожарных.

По данным издания, за медицинской помощью были вынуждены обратиться 30 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Местные власти расследуют причины возникновения пожаров и не исключают, что возгорание могло быть вызвано действиями человека. Полиция также сообщила о задержании одного подозреваемого.

Напомним, на Аляске горели леса из-за рекордной жары. Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

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