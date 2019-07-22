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Reuters: Россия нанесла авиаудары по Сирии, есть жертвы

Комментариев: 3
Авиация России и режима Башара Асада нанесла удары по популярному рынку и жилым кварталам одного из городов Сирии.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате воздушных ударов по популярному рынку и жилым кварталам одного из главных городов под контролем повстанцев на северо-западе Сирии. Об этом агентству Reuters рассказали спасатели и местные жители.

Атаки, которые, как полагают, совершили сирийские или российские самолеты, были нацелены на Маарат аль-Нуман, густонаселенный город на юге провинции Идлиб. Сообщается о десятках пострадавших и разрушения.

"Тела лежат на улицах. Пусть бог призыв Путина и Асаду за их преступления", - сказал Абдул Рахман аль-Ясер, спасатель из гражданской обороны Идлиба, который искал тела под завалами.

Оживленные рынки и жилые районы часто становились мишенями в ходе кампании, которую проводят Россия и Сирия с конца апреля.

Как пишет турецкое государственное агентство Anadolu, авиация России и режима Башара Асада нанесла удары по населенным пунктам Маарат аль-Нуман, Быдама, Кенббине и поселку Тель-Менниш в провинции Идлиб.

Как сообщают источники в вооруженной оппозиции, удары по Маарат аль-Нуману нанесли ВКС России.

Напомним, в мае в сирийском Идлибе начались тяжелые бои. Тогда российские военные заявили, что во время боев армия Сирии уничтожила более 150 боевиков, три танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и два "джихад-мобиля".

 

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Теги: Россия, Сирия, погибшие, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    22.07.2019, 15:35
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Россия прицельно бьёт по самой серцевине экономики Сирии - по базарам.
Lyonya-Space    22.07.2019, 15:22
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Что-то раша боты молчат?
Методички ещё не подвели?
Колишній-східняк    22.07.2019, 15:35
Оценка:  -1
Колишній-східняк
не подвезли
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