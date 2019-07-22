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Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Беларуси и ЕС

Комментариев: 7
Президент Беларуси подчеркнул, что "Украина нуждается в поддержке" и с соответствующим заявлением обратился к представителю ЕС в Беларуси.
Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Евросоюза и Беларуси
Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Евросоюза и Беларуси
EPA/UPG

Александр Лукашенко призвал Европейский союз помочь стабилизировать ситуацию в Украине - в своей реплике президент Беларуси сказал, что Украина является “общей бедой“ ЕС и Беларуси. Об этом сообщает местный портал Sputnik в понедельник, 22 июля.

“У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил“, - заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

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По словам Александра Лукашенко, после того как в Украине состоялись президентские и парламентские выборы, вопрос, связанный с властью в стране, там разрешился. Он напомнил, что ранее Евросоюз подал множество обнадеживающих для Украины и ее народа сигналов.

“Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине“, - обратился он к представителю ЕС и попросил передать в Брюссель сигнал, что “Украина нуждается в поддержке“.

Александр Лукашенко утверждает, что Европейский союз ответственен за украинские события, так как предлагал Киеву альтернативу в виде сближения с Европой.

“Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу“, - подытожил глава государства.

Напомним, что ранее в Беларуси заявили, что готовы принять встречу Зеленского и Путина в Минске.

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Теги: Украина, ЕС, Украина-ЕС, Беларусь, Лукашенко, Евросоюз, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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zheka-yakob    22.07.2019, 16:27
Оценка:  -4
zheka-yakob
Недогосударство украина, должна прекратить своё существование.
Хитрый-Лис    22.07.2019, 16:29
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Путём поглощения РФ. Скоро гривни будут свободно ходить по рФ
zheka-yakob    22.07.2019, 16:33
Оценка:  -2
zheka-yakob
Нет, России не нужны рагули....идите к полякам.
Woodbrother    22.07.2019, 16:22
Оценка:  -2
Woodbrother
Удивительно, год назад из Беларуси пошли сообщения, о необходимости выращивания конопли. Прогшло немного времени и Бацько ужен под кайфом.
WTF2wtf    22.07.2019, 16:12
Оценка:  +5
WTF2wtf
Российская оккупация и эта путинская война - действительно беда ... Украина сильно пострадала и страдает от этого до сих пор, но больше всего пострадал именно оккупированный россией Донбасс (((
VSHIVANKA    22.07.2019, 16:03
Оценка:  -9
VSHIVANKA
БЕДА , ЭТО МЯГКО СКАЗАНО.....
ГЕМОРРОЙ , ИЛИ ЛУЧШЕ ВСЕГО РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ , КОТОРУЮ НУЖНО ЛИКВИДИРОВАТЬ .....)))
WTF2wtf    22.07.2019, 16:13
Оценка:  +1
WTF2wtf
Наци путинское,
убейся об стену
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