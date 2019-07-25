Загрязнение воздуха: Еврокомиссия подала в суд на Болгарию и Испанию

Страны регулярно превышают допустимые уровни выбросов диоксидов серы и азота, предусмотренные международными соглашениями.

Европейская комиссия подала иск в Суд Евросоюза на Болгарию и Испанию, потому что страны превышают допустимые уровни загрязнения воздуха. Об этом сообщает Европейская правда в четверг, 25 июля.

"Болгария не соблюдает порогового значения диоксида серы (SO2), а Испания не соблюдает порогового значения диоксида азота (NO2)", - сказано в объяснении Комиссии, обнародованном на ее сайте в четверг.

Хуже всего ситуация в Мадриде и в Барселоне в Испании, где уровни загрязнения постоянно превышаются.

"Новые данные о качестве воздуха, предоставленные Испанией, подтверждают систематическое нарушение правил ЕС о значении диоксида азота, которые действуют с 2010 года", - говорится в заявлении Комиссии.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, двуокись азота вызывает в Испании около 9 тысяч преждевременных смертей в год. В Болгарии данные показали, что в стране превышаются допустимые уровни диоксида серы. Сегодняшнее решение является вторым обращения в Суд ЕС в связи с несоблюдением Болгарией стандартов качества воздуха ЕС. В своем решении от 5 апреля 2017 года Суд подтвердил несоблюдение Болгарией предельных значений для частиц PM10.

Напомним, что ранее в Париже объявили о чрезвычайной климатической ситуации.

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