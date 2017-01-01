В ЕС назвали неприемлемыми требования Джонсона по Brexit

Вариант выхода Британии без соглашения никогда не будет выбором ЕС, отметил Мишель Барнье.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье считае неприемлемым требование нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона исключить из соглашения о выходе так называемый механизм "бекстоп". Об этом говорится в письме Барнье европейским дипломатам, сообщает Sky News в четверг, 25 июля.

Ранее Джонсон заявил в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсионный механизм "бекстоп" – тогда возможен упорядоченный выход Британии из блока. Он призван предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

В письме Барнье называет идею Джонсона "неприемлемой", а его сегодняшнюю речь – "воинственной". Он обвинил британского премьера в попытке оказать давление на единство ЕС.

"Вариант выхода без соглашения никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям, – отметил он. – Что остается важным с нашей стороны, так это сохранять спокойствие, соблюдать наши принципы и демонстрировать солидарность и единство 27 стран-членов".

"Бекстоп" является наиболее спорной частью соглашения о Brexit для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отделит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства. Правительство Джонсона не имеет большинства в парламенте, поэтому опирается на поддержку 10 североирландских депутатов, которые жестко выступают против "бекстопа".

Ранее стало известно, что Джонсон пообещал договориться с ЕС по Brexit до 31 октября. Если Брюссель откажется пойти на сделку, то Лондон покинет блок без соглашения.

В ЕС заявили, что могут лишь изменить Политическую декларацию о предстоящих связях, которая является частью сделки.

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