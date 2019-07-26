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Палестина останавливает соглашения с Израилем

Комментариев: 2
Действие всех подписанных с Израилем соглашений приостановлено в соответствии с рекомендацией Центрального совета Организации освобождения Палестины.
Лидер Палестины Махмуд Аббас
Лидер Палестины Махмуд Аббас

Палестина прекращает выполнение всех мирных соглашений с Израилем. Об этом в четверг, 25 июля, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, пишет агентство WAFA.

"Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. <...> Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными", - подчеркнул Аббас.

При этом он пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру".

"Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", - указал палестинский лидер.

Аббас вновь отверг выдвинутый США план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".

Напомним, 22 июля Израиль начал сносить постройки палестинцев на окраине Восточного Иерусалима.

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Теги: США, Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, соглашение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    26.07.2019, 00:58
Оценка:  -1
Антибес
Израиль давно пора уничтожить.Вместе с США.Эти две страны-исчадие зла на планете.
Alex2lana    26.07.2019, 01:31
Оценка:  -1
Alex2lana
дурачёк, если не будет США то кто будет спасать россиян от грядущего голода?
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