Палестина останавливает соглашения с Израилем
Палестина прекращает выполнение всех мирных соглашений с Израилем. Об этом в четверг, 25 июля, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, пишет агентство WAFA.
При этом он пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру".
"Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", - указал палестинский лидер.
Аббас вновь отверг выдвинутый США план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".
Напомним, 22 июля Израиль начал сносить постройки палестинцев на окраине Восточного Иерусалима.
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