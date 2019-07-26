В ООН призвали избегать эскалации в Черном море

Заместитель генсека организации прокомментировал инцидент с задержанием СБУ российского танкера.

Организация Объединенных Наций призывает Россию и Украину избегать эскалации в Черном море и проявить сдержанность. Об этом в четверг, 25 июля, заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Интерфакс-Украина

"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право", - отметил Хак.

Он также подчеркнул, что в ООН "подчеркивают необходимость избегать любой эскалации".

Ранее стало известно, что СБУ задержала российский танкер Neyma в порту Измаил Одесской области. По информации ведомства, в ноябре 2018 года данное судно под другим названием блокировало украинские корабли в Керченском проливе.

Позже экипаж танкера - российских моряков, отпустили , а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

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