В ООН призвали избегать эскалации в Черном море
Заместитель генсека организации прокомментировал инцидент с задержанием СБУ российского танкера.
Организация Объединенных Наций призывает Россию и Украину избегать эскалации в Черном море и проявить сдержанность. Об этом в четверг, 25 июля, заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право", - отметил Хак.
Он также подчеркнул, что в ООН "подчеркивают необходимость избегать любой эскалации".
Ранее стало известно, что СБУ задержала российский танкер Neyma в порту Измаил Одесской области. По информации ведомства, в ноябре 2018 года данное судно под другим названием блокировало украинские корабли в Керченском проливе.
Позже экипаж танкера - российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.
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