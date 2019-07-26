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В ООН призвали избегать эскалации в Черном море

Комментариев: 3
Заместитель генсека организации прокомментировал инцидент с задержанием СБУ российского танкера.
Российский танкер Neyma, задержанный СБУ
Российский танкер Neyma, задержанный СБУ
korabel.ru
 
Организация Объединенных Наций призывает Россию и Украину избегать эскалации в Черном море и проявить сдержанность. Об этом в четверг, 25 июля, заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право", - отметил Хак.
 
Он также подчеркнул, что в ООН "подчеркивают необходимость избегать любой эскалации".
 
Ранее стало известно, что СБУ задержала российский танкер Neyma в порту Измаил Одесской области. По информации ведомства, в ноябре 2018 года данное судно под другим названием блокировало украинские корабли в Керченском проливе. 
 
Позже экипаж танкера - российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

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Теги: Россия, Украина, ООН, Черное море, танкер, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    26.07.2019, 02:48
Оценка:  +1
Антибес
А в Азовском можно?
colavova    26.07.2019, 02:12
Оценка:  -2
colavova
когда будет призыв выполнять решение суда ООН по морскому праву?
Антибес    26.07.2019, 02:49
Оценка:  0
Антибес
Когда ты сделаешь каминг-аут и забеременеешь.Не раньше!
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