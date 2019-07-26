Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США предупредили Турцию о недопустимости развертывания С-400

Комментариев: 2
Вашингтон считает неприемлемым развертывание российских зенитных ракетных систем на турецкой территории.
Госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео
 
США довели до сведения Турции, что считают неприемлемым развертывание российских зенитных ракетных систем С-400, и Вашингтон может ввести новые санкции. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в четверг, 25 июля.
 
"Мы давали понять туркам, что развертывание С-400 является недопустимым", - отметил глава Госдепа.
 
Помпео также напомнил, что Анкара была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
 
"Могут последовать дополнительные санкции. <...> Мы бы очень хотели, чтобы С-400 не вводили в строй. Такова наша цель. Мы говорили об этом с турецкой стороной в течение многих месяцев", - подчеркнул госсекретарь.
 
Напомним, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля.
 
США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, санкции, Майкл Помпео, С-400
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    26.07.2019, 02:06
Оценка:  -2
Антибес
Турки могут продать эти С-400 амерам.Но втрое дороже чем купили их у русских.А затем снова купить новые ЗРК у России и снова продать их втридорога США.Это будет отличный бизнес.)))))
Духовный_скреп    26.07.2019, 07:00
Оценка:  0
Духовный_скреп
Да ты,блть,гений экономики,почти,как МедведЁв.Правда пизdoват на голову,ну это у скрепных на генном уровне...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь