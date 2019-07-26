США предупредили Турцию о недопустимости развертывания С-400

Вашингтон считает неприемлемым развертывание российских зенитных ракетных систем на турецкой территории.

США довели до сведения Турции, что считают неприемлемым развертывание российских зенитных ракетных систем С-400, и Вашингтон может ввести новые санкции. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в четверг, 25 июля.

"Мы давали понять туркам, что развертывание С-400 является недопустимым", - отметил глава Госдепа.

"Могут последовать дополнительные санкции. <...> Мы бы очень хотели, чтобы С-400 не вводили в строй. Такова наша цель. Мы говорили об этом с турецкой стороной в течение многих месяцев", - подчеркнул госсекретарь.

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