Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка

Комментариев: 0
Инцидент произошел на глазах посетителей. Работник зоопарка лишился четырех пальцев и части руки.
Шимпанзе (архивное фото)
Шимпанзе (архивное фото)
 
В зоопарке во французском департаменте Луара шимпанзе по кличке Бамбу на глазах посетителей откусил руку ухаживавшему за ним сотруднику. Об этом 25 июля сообщила газета Progres.
 
Как сообщил директор зоопарка в коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн, 23-летний Бамбу родился в неволе и обладал добрым нравом. По непонятной причине он набросился на смотрителя, который протянул ему руку.
 
По данным радио FranceInfo, 30-летний пострадавший потерял четыре пальца и часть руки. Его госпитализировали на вертолете в Лион.
 
Около десяти посетителей, ставшими свидетелями кровавой сцены, были в шоковом состоянии, им потребовалась помощь медиков.
 
 
Ранее сообщалось, что на юге Вьетнама сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, зоопарк, рука, ранение, шимпанзе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь