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В Бразилии из аэропорта украли почти тонну золота

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Переодетые в полицейских грабители похитили золото из инкассаторского фургона в грузовом терминале аэропорта.
 
В бразильском городе Сан-Паулу неизвестные похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта. Об этом 25 июля сообщил портал Globo.
 
Отмечается, что злоумышленники прибыли на территорию аэропорта в четверг днем на двух автомобилях, имитировавших полицейские. Также они носили форму сотрудников правоохранительных органов и были вооружены.
 
После проникновения в грузовой терминал преступники ограбили инкассаторский фургон компании Brink's и скрылись.
 
Стоимость похищенного золота оценивается в 30 миллионов долларов.
 
Поинформации правоохранителей, в ночь на 25 июля грабители взяли в заложники семью главы логистических операций в терминале, чтобы получить необходимую информацию.
 

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Теги: золото, Бразилия, ограбление, видео, аэропорт
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Источник: korrespondent.net

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