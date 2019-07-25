В Бразилии из аэропорта украли почти тонну золота

Переодетые в полицейских грабители похитили золото из инкассаторского фургона в грузовом терминале аэропорта.

В бразильском городе Сан-Паулу неизвестные похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта. Об этом 25 июля сообщил портал Globo

Отмечается, что злоумышленники прибыли на территорию аэропорта в четверг днем на двух автомобилях, имитировавших полицейские. Также они носили форму сотрудников правоохранительных органов и были вооружены.

После проникновения в грузовой терминал преступники ограбили инкассаторский фургон компании Brink's и скрылись.

Стоимость похищенного золота оценивается в 30 миллионов долларов.

Поинформации правоохранителей, в ночь на 25 июля грабители взяли в заложники семью главы логистических операций в терминале, чтобы получить необходимую информацию.

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