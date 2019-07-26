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В Румынии появится Музей ужасов коммунизма

Комментариев: 2
Новый музей будет размещен в здании парламента страны в Бухаресте. Он расскажет о преступлениях коммунистического режима в стране.
Дворец парламента в Бухаресте
Дворец парламента в Бухаресте
commons.wikimedia.org
 
Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 25 июля, подписал закон о создании в Бухаресте Музея ужасов коммунизма. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
 
Отмечается, что музей будет размещен в Дворце парламента.
 
В нем будет показана "реальность социально-экономической и культурной жизни в Румынии в период 1945-1989 годов".
 
Задачей музея станет информирование общественности о злоупотреблениях, преступлениях, пытках против оппонентов коммунистического режима.
 
В тексте закона отмечается, что деятельность музея будет финансироваться из госбюджета, а также из собственных доходов от работы, подарков и спонсорства.
 
Правительству предписывается в 120-дневный срок после вступления закона в силу подготовить проект постановления об основании Музея ужасов коммунизма в Румынии.
 
Напомним, в июле в Украине официально заработала Нацкомиссия по реабилитации жертв коммунистического режима.
 

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Теги: музей, Румыния, коммунизм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    26.07.2019, 08:00
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Можно под Киевом организовать нечто подобное ГУЛАГ, где каждый желающий может испытать на себе всё то что испытали на себе узники сталинского режима. Пытать их не будут, но неделю другую проработает как заключённые, пища тоже такая. За это надо будет заплатить. Можно устроить побег и если сможет
СтальнаяКрыса    26.07.2019, 08:10
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Получает выигрыш минимум в сто раз больше чем заплатил, не сможет платит дополнительную сумму. Всё должно быть как в то время, одежда у нквдшников и зеков.
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