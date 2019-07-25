Аномальная жара в Европе обновляет рекорды

Новые температурные рекорды установлены в Германии и Франции. В пятницу жара начала снижаться.

Аномальная жара продолжает бить рекорды в Европе. Во Франции и Германии максимальные температуры фиксируют третий день подряд, как и в некоторых других европейских странах.

Так, метеорологическая служба Германии сообщила в Twitter, что рядом с городом Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) столбики термометров поднялись накануне до 42,6 градуса. Это самая высокая температура в ФРГ за всю историю наблюдений,

Предыдущий рекорд - 40,5 градуса - был зафиксирован в среду в городе Гайленкирхен. До тех пор самым жарким было 5 июля 2015 года, когда температура составила 40,3 градуса в баварском Китцингене.

Новый рекорд был установлени и в Париже, сообщает Euronews. Так, 25 июля в столице Франции температура прогрелась до 42,6 градуса. Ранее самым жарким парижским днем считалось 28 июля 1947 года,

По данным метеослужбы Франции, четверг оказался самым жарким днем во Франции за последние 16 лет. Метеорологи установили, что средняя температура в европейской части страны составила в этот день плюс 29,4 градуса по Цельсию. По данным синоптиков, это соответствует температуре, зафиксированной 5 августа 2003 года.

Ночьна четверг во Франции была признана самой жаркой в истории метеонаблюдений. Средняя температура в стране составила 21,4 градуса, что на 1 градус больше, чем в августе 2003 года.

Высокие температуры охватили и другие страны. Так, во многих районах Нидерландов побит температурный рекорд: столбики термометра превысили 40-градусную отметку.

От высоких температур страдают бельгийцы и испанцы, итальянцы и португальцы. И, по прогнозам метеорологов Европейского центра среднегодовых прогнозов погоды, будет только хуже: в ближайшие годы температуры будут только расти.

Отметим, европейская жара дойдет на выходных в Украину. Воздух прогреется до 32 градусов, но со вторника снова похолодает.

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