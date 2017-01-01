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Польша выдала РФ украинца, подозреваемого в убийстве главного строителя МВД

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Гендиректора стройуправления МФД РФ застрелили на улице в Москве в марте 2017 года - полиция предполагает, что это было заказное убийство.
Из Польши в Россию экстрадировали украинца
Из Польши в Россию экстрадировали украинца
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Украинца, который фигурирует в деле о заказном убийстве генерального директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ", экстрадировали в Россию из Польши. Об этом сообщает информагентство РИА Новости в пятницу, 26 июля.

"Сегодня из Варшавы в Москву… доставлен гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России", совершённом организованной группой лиц по найму", - заявила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

Николая Волкова застрелили в марте 2017 года на Осенней улице в Москве.

Напомним, что ранее мошенника, обманувшего самых богатых людей мира, задержали в Украине.

Также сообщалось, что из Украины экстрадировали участника Аль-Каиды.

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Теги: Россия, Украина, Польша, полиция, убийство, экстрадиция, расследование
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Источник: korrespondent.net

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