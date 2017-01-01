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Иранский корабль затонул в водах Азербайджана

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Перед тем, как сухогруз затонул, с него успели эвакуировать девять членов экипажа. Причины крушения судна пока неизвестны.
У берега Азербайджана затонул корабль из Ирана
У берега Азербайджана затонул корабль из Ирана
dsx.gov.az

В азербайджанских водах Каспийского моря потерпел крушение иранский сухогруз Шабахенг. Об этом сообщает пресс-служба пограничной служба Азербайджана в пятницу, 26 июля.

Инцидент произошел недалеко от города Ленкорань на юге страны. Прежде чем судно ушло на дно, пограничники сняли с него девять человек, находившихся на борту Шабахенга. В Национальном морском агентстве Азербайджана отметили, что в операции по спасению команды судна принимали участие два вертолета и сторожевой катер пограничников.

Напомним, что ранее украинский траулер затонул у берегов Мавритании - есть погибшие.

Также сообщалось, что у берегов Индонезии затонуло судно - 17 человек пропали без вести.

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Теги: Иран, судно, корабль, Азербайджан, крушение
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Источник: korrespondent.net

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