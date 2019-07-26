Ледник Гренландии может растаять из-за жары в Европе - ООН

Вторая за лето волна аномальной жары в Европе движется в Гренландию. Она может разрушить второй по величине ледниковый щит в мире.

Горячий циклон, который пришел в Европу из Северной Африки, теперь движется в сторону Гренландии. Об этом сообщает информагентство Reuters в пятницу, 26 июля.

"По прогнозам, и это вызывает наше беспокойство, атмосферный поток сейчас будет транспортировать это тепло в Гренландию", - сказала Клер Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации, на очередном брифинге ООН в Женеве.

Это может привести к активному таянию льда, как это было в Гренландии в 2012 году, отметила Нуллис.

"Это приведет к высоким температурам и, следовательно, усилению таяния ледникового покрова Гренландии. Мы еще не знаем, достигнет ли оно уровня 2012 года, но уже близко к тому", - сказала она.

Только в июле щит потерял 160 млрд тонн льда из-за поверхностных таяний. Это примерно эквивалентно 64 миллионам бассейнов размером с олимпийский стадион.

"Только в июле. Лишь поверхностное таяние", - подчеркнула Нуллис.

Ледниковый щит Гренландии охватывает 80% острова и развивался на протяжении многих тысяч лет, когда слои снега спрессовывались в лед. Ледяной покров Гренландии - ключевая часть мировой климатической системы.

Купол льда достигает высоты 3000 метров, а общий объем ледяного покрова составляет примерно 2,9 млн кубических километров, что позволило бы поднять глобальный уровень моря на 7 метров, если бы он полностью растаял. Таяние ледяного покрова Гренландии приведет к еще большим климатическим изменениям, ведь он обладает способностью отражать солнечное излучение.

Напомним, что ранее аномальная жара в Европе побила все рекорды.

Ученые также заявили, что предотвратить климатическую катастрофу будет невозможно через 1,5 года.

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