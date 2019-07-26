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В США преступники сшивали куски разных трупов

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Полиция обнаружила ведра с головами, холодильник с мужскими гениталиями, а также голову женщины, пришитую к торсу мужчины.
В США полиция обнаружила жуткий центр торговли частями человеческих тел
В США полиция обнаружила жуткий центр торговли частями человеческих тел
crimerussia.com

Во время обысков в Центре биологических ресурсов в Аризоне полиция нашла голову женщины, пришитую к мужскому торсу. Об этом сообщает New York Post в пятницу, 26 июля.

Находка произошла еще в 2014 году в ходе расследования незаконного оборота частей человеческих тел, однако подробности стали известны только сейчас. Это связано с подачей иска в отношении центра. Его инициаторами стали 33 семьи - тела их родных были переданы в учреждение для использования в научных целях.

Бывший специальный агент ФБР Марк Квинар, который осуществлял обыск, описал увиденное в помещении. По его словам, там было обнаружено "ведро с головами, руками и ногами" и "холодильник, заполненный мужскими гениталиями". Найдены были также некие "зараженные головы", сложенные кучей части тел, а на стене висело то, что Квинар назвал "отвратительной шуткой" - большой мужской торс, к которому была пришита маленькая женская голова.

Официально центр биологических ресурсов специализировался на бесплатном для семей вывозе тел умерших в обмен на использование останков для научных исследований и донорства. Вместо этого компания продавала части тела посредникам для получения прибыли: согласно найденным документам, тело без головы они продавали за 2900 долларов, а позвоночник - за 950.

Владельца центра в 2015 году уже признали виновным в ведении нелегального бизнеса. Ему дали год отсроченного тюремного заключения с четырьмя годами испытательного срока и приговорили к штрафу в 121 тысячу долларов. Вынесение решения во многом зависело от законодательства штата - как сообщает New York Post, до 2017 года в Аризоне можно было заниматься такой деятельностью без лицензии. С тех пор закон о лицензировании был принят, но до сих пор не вступил в силу.

Напомним, что ранее в общественном туалете Киева нашли тело кассира.

Также сообщалось, что в Харькове задержали вербовщика женщин для секс-эксплуатации в Китае.

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Теги: преступления, США, ФБР, полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Антибес    27.07.2019, 01:26
Оценка:  0
Антибес
У нас в Украине точно так же в МОРГах собирали"киборгов"...А пропаганда потом куарекала что"гэрои нэ вмырають"...Хотя от этих"гэроив"штыняло так что в радиусе сотни метров всё погибало...
Vasya_iz_Ivanovo    26.07.2019, 22:34
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
О, а мы тут причем?
ВАТА_FUCK    26.07.2019, 23:31
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
А ты тут нах?
Serg2176    26.07.2019, 22:15
Оценка:  0
Serg2176
московіти якись...
birtov1990    26.07.2019, 22:41
Оценка:  +1
birtov1990
Serg2176
Паранойя неизличима, но ты все таки попробуй.
Антибес    27.07.2019, 01:28
Оценка:  0
Антибес
А нах этому боту с кучей разных аккаунтов что-то лечить если ему за эту паранойю платят...
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