Парламент Болгарии преодолел вето президента на покупку истребителей F-16

Первый американский истребитель будет поставлен в Болгарию в 2023 году. Полностью сделка должна быть закрыта в 2024 году.

Парламент Болгарии преодолел вето президента страны Румена Радева и большинством голосов высказался за ратификацию сделки по приобретению для ВВС страны восьми новых американских многофункциональных истребителей F-16 Block70. В пятницу, 26 июля, договор поддержали 128 народных избранников из 240, против высказались 73 парламентария.

Стоимость сделки составит 1,1 млрд евро, и она станет самой дорогой в посткоммунистической истории Болгарии. Как ожидается, первый американский истребитель, которыми ВВС Болгарии намерены заменить устаревшие российские МиГ-29, будет поставлен в страну в 2023 году. Полностью сделка должна быть закрыта в 2024 году.

Чтобы удовлетворить требование американской стороны о стопроцентной предоплате, парламентарии были вынуждены внести изменения в бюджет страны на 2019 год, повысив дефицит с 0,5 до 2,1 процента ВВП.

Напомним, 19 июля договор о приобретении F-16 был ратифицирован парламентом Болгарии после бурной дискуссии сразу в первом и втором чтении 19 июля.

Но 23 июля президент Болгарии наложил вето на принятый закон. Свою позицию Румен Радев, сам в прошлом военный летчик, генерал-майор авиации и бывший командующий ВВС, мотивировал "отсутствием общественного согласия" по поводу приобретения самолетов. Кроме того, он выразил сомнение в содержании договора правительства с американским производителем. По мнению Радева важно, чтобы Болгария получила не только самолеты, но и "полный комплект оснащения, сопутствующее оборудование и подготовку персонала".

В мае прошлого года Болгария отказалась покупать российские истребители МиГ. Тогда Румен Радев заявил, что это "невозможно".

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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