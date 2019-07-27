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Трамп не винит Турцию за покупку С-400

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Президент США должен принять решение о введении в отношении Турции санкций в связи с покупкой С-400, но не уточнил когда.
Дональд Трамп во время брифинга в Овальном кабинете
Дональд Трамп во время брифинга в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, сообщил ТАСС в пятницу, 26 июля.

"Я не виню Турцию, потому что было множество обстоятельств и множество проблем, сложившихся при администрации Обамы", – заявил Трамп.

При этом президент США не уточнил, когда собирается принять решение по вопросу о возможных санкциях против Анкары за эту сделку.

Трамп также выразил уверенность, что Соединенные Штаты "с легкостью" смогут продать другим странам истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, которые заказывала Турция.

"Мы смотрим на всю ситуацию с Турцией. Они заплатили за некоторые (из заказанных F-35), самолеты делаются, их легко продать другим странам, потому что это величайшие истребители в мире", – сказал Трамп.

Напомним, 12 июля начались поставки российских ЗРК С-400 в Турцию. На этой неделе завершилась поставка первой партии этой техники на военную базу в Анкаре.

США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.

В итоге Турция была исключена из программы производства самолетов пятого поколения F-35.

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Теги: Россия, США, Трамп, Дональд Трамп, F-35, самолеты, С-400
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 01:42
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Все ему Обама жить мешает
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