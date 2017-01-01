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Спасатели нашли десятки утонувших мигрантов в Средиземном море

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В лодках находились мигранты из Эритреи, Египта, Судана и Ливии. Они начали тонуть через час после выхода в море.
Всего на борту лодок находилось около 350 человек
Всего на борту лодок находилось около 350 человек
dw.de (архів)

Береговая охрана Ливии обнаружила тела по меньшей мере 62 мигрантов, лодки которых утонули накануне в Средиземном море. Об этом сообщило Associated Press в пятницу, 26 июля.

Установлено, что несколько лодок с мигрантами направлялись из ливийского города Хомс в направлении Европы и затонули в море. Всего на борту лодок находилось около 350 человек.

В лодках находились мигранты из Эритреи, Египта, Судана и Ливии. Один из мигрантов рассказал, что его лодка начала тонуть через час после выхода в море. По его словам, большинство человек на борту были женщинами, и почти все они погибли.

Напомним, 25 июля стало известно, что у берегов Ливии затонуло судно с мигрантами. Пропали 150 человек и примерно столько же удалось спасти. Эту трагедию в ООН назвали худшей на Средиземном море в этом году.

Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Особенно тяжелая ситуация на маршруте между Ливией и Италией. В 2018 году на этом пути погибал один беженец на 14 переправившихся.

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Теги: нелегалы, Ливия, мигранты, Средиземное море, погибли, нелегальные мигранты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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