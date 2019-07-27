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Италия отказалась принять судно со 135 мигрантами

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Сначала другие страны ЕС должны выразить готовность принять спасенных, заявил вице-премьер Маттео Сальвини.
В Средиземном море попадаются суда, переполненные нелегалами
В Средиземном море попадаются суда, переполненные нелегалами
AP

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини отказался принять судно со 135 мигрантами на борту, которых ранее спасла итальянская береговая охрана. Как заявил Сальвини в пятницу, 26 июля, "сначала другие страны ЕС должны выразить готовность принять беженцев". Сейчас вопросом распределения мигрантов занимается Еврокомиссия.

Ранее в тот же день около 140 беженцев приняла Мальта, они были спасены вооруженными силами страны.

Маттео Сальвини, который возглавляет правопопулистскую партию Лига, уже неоднократно отказывался принять корабли с мигрантами. Около месяца назад итальянские власти задержали капитана корабля Sea-Watch-3, немку Каролу Ракете (Carola Rackete), которая проигнорировала запрет и доставила беженцев на итальянский остров Лампедуза. Позднее Ракете освободили и депортировали.

Напомним, 25 июля стало известно, что у берегов Ливии затонуло судно с мигрантами. Пропали 150 человек, тела 62 погибших уже нашли. Эту трагедию в ООН назвали худшей на Средиземном море в этом году.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: Италия, нелегалы, мальта, беженцы, мигранты, нелегальная миграция, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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RomaCrimea    27.07.2019, 07:35
Оценка:  0
RomaCrimea
Раньше римляне захватывали рабов. Теперь африканцы сами лезут и просят работу.
Котофунтик    27.07.2019, 08:30
Оценка:  0
Котофунтик
Таки условия их жизни дома хуже перспективы погибнуть по дороге к Европе....Очень жаль людей...Множество их погибает в пути...А там и дети есть...
tulchanin    27.07.2019, 08:33
Оценка:  0
tulchanin
Да проблема то в том что как раз работу они и не просят. Просят европейских пособий.
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