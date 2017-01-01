Трамп получил доступ к деньгам на возведение стены

Пять судей Верховного суда США поддержали намерение главы Белого дома использовать финансовые средства Пентагона, остальные четверо выступили против.

Дональд Трамп приблизился к выполнению своего обещания насчет стены на границе с Мексикой

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа потратить 2,5 млрд долларов из фондов Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в решении суда, обнародованном в пятницу, 26 июля.

Указано что пятеро судей поддержали намерение главы Белого дома использовать финансовые средства Пентагона, остальные четверо выступили против.

Таким образом Верховный суд отменил решение Апелляционного суда девятого округа США в Сан-Франциско, который счел подобную трату средств незаконной.

Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в Конгрессе запрошенные на строительство средства.

С администрацией судились демократы из Палаты представителей и организации по защите окружающей среды.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

После бюджетного кризиса в начале 2019 года президент США был вынужден уступить Конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на стену.

При этом Трамп решил перераспределить на строительство средства, одобренные на использование в иных целях, и для этого ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны.

Ряд американских штатов оспорил решение президента. В июне суд заблокировал выделение средств на стену Трампа, однако президент пообещал оспорить это решение.

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