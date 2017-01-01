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В Канаде столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

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Шоссе после аварии было закрыто в обоих направлениях. Три человека серьезно пострадали и были доставлены в больницу Оттавы.
Полиция перекрыла шоссе после аварии в обоих направлениях
Полиция перекрыла шоссе после аварии в обоих направлениях
СВС

В канадском штате Онтарио на 15 шоссе в результате столкновения шести автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщил телеканал CBC в пятницу, 26 июля.

ДТП произошло в районе Ломбардия у поселка Ридо-Лейкс. Шоссе после аварии было закрыто в обоих направлениях.

Три человека серьезно пострадали и были доставлены в больницу Оттавы, а остальные были госпитализированы в больницу ближе к месту крушения. Все травмы потерпевших в настоящее время медики классифицировали как не угрожающие жизни.

Ранее на этой неделе в Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов. Тогда пострадали 69 человек – преимущественно дети в возрасте от 7 до 12 лет.

А в феврале на одном из скоростных шоссе Канады столкнулись около 100 автомобилей. Масштабная авария не привела к жертвам - травмы получили десять человек.

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Теги: автомобили, ДТП, Канада, авария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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