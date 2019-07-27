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На Филиппинах произошла серия землетрясений, есть жертвы

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Магнитуда самого мощного землетрясения составила 5,9. Оно было зафиксировано в 14 километрах к востоку от острова Итбайят.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров
Скриншот

У берегов Филиппин произошла серия сильных подземных толчков. Об этом сообщает Геологическая служба США в субботу, 27 июля.

Магнитуда самого мощного землетрясения составила 5,9. Оно было зафиксировано в 02.37 субботы по Киеву в 14 километрах к востоку от острова Итбайят. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Угроза возникновения цунами не объявлялась.

В свою очередь Синьхуа сообщает, что в результате землетрясений погибли не менее пяти человек, еще 12 получили ранения.

На территории острова Итбаят проживают около 3 тысяч человек.

Ранее в июле на территории Греции было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах от Афин. Также была зафиксирована серия афтершоков.

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Теги: Землетрясения, жертвы, Филиппины, магнитуда, погибли, землетрясение, пострадавшие, погибшие, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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