В небе над Канадой столкнулись самолет и планер

После столкновения самолет сумел приземлиться, а планер – разбился и находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Недалеко от города Калгари в канадской провинции Альберта столкнулись одномоторный самолет Cessna 182 Skylane и двухместный планер. Погибли два человека, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в воздухе примерно в 40 километрах к югу от города. После столкновения самолет сумел приземлиться, а вот планер постигла печальная участь – он разбился и находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Отметим, что по факту инцидента уже начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области упал легкомоторный самолет. Пилота и пассажира госпитализировали в больницу.

Напомним, в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился гидросамолет, на борту которого находились семь человек. Трое из них погибли.

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