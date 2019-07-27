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В небе над Канадой столкнулись самолет и планер

Комментариев: 1
После столкновения самолет сумел приземлиться, а планер – разбился и находившиеся в нем два человека погибли на месте.
Планер из-за столкновения разбился
Планер из-за столкновения разбился
wikipedia.org

Недалеко от города Калгари в канадской провинции Альберта столкнулись одномоторный самолет Cessna 182 Skylane и двухместный планер. Погибли два человека, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в воздухе примерно в 40 километрах к югу от города. После столкновения самолет сумел приземлиться, а вот планер постигла печальная участь – он разбился и находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Отметим, что по факту инцидента уже начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области упал легкомоторный самолет. Пилота и пассажира госпитализировали в больницу.

Напомним, в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился гидросамолет, на борту которого находились семь человек. Трое из них погибли.

 

 

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Теги: самолет, Канада, крушение, погибшие, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    27.07.2019, 11:12
Оценка:  0
Ira0956
В таких случаях всегда хочется спросить: а на xyя???
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