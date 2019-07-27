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В Москве митингуют за свободные выборы в гордуму, задержаны более 80 человек

Комментариев: 18
Кроме прочих, задерживают оппозиционных кандидатов. Известно о задержании пятерых политиков.
Известно о задержании пятерых оппозиционных политиков
Известно о задержании пятерых оппозиционных политиков
Петр Кассин\Коммерсант

В столице Российской Федерации Москве 27 июля возле здания мэрии проходит митинг “Допускай“ с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. На данный момент известно о 80-и задержанных.

Об этом сообщает “МБХ Медиа“.

Среди задержанных – двое кандидатов, которым ранее было отказано в участии в выборах – Юлия Галямина и Дмитрий Гудков. Также известно о задержании главы  Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Кроме того, по состоянию на 14:45 Интерфак сообщает о пяти задержанных политиках, всем им ранее отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

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Также задержали Илью Яшина. По пути на митинг у мэрии Москвы задержали Любовь Соболь. Как пишет Дождь, Соболь села в такси, к машине подбежали полицейские, вытащили ее из автомобиля и затолкали в автобус.

О Гудкове известно, что его везут в ОВД Коптево, Галямина сообщила, что ее везут в ОВД Хорошево-Мневники.

Илью Яшина доставили в отдел полиции города Троицк. Ранее у него дома проходил обыск. 

По его словам, обыск в его квартире закончил в час ночи. После этого там же его допрашивали. Яшин отказался отвечать на вопросы.

“После этого меня вывели из дома и погрузили в автозак. В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка. Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест“, - написал политик в соцсетях.

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Кроме того, вечером 26 июля сотрудники полиции приходили в предвыборные штабы независимых кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Ивана Жданова и Любови Соболь. Кроме того, обыски проходили у родственников Константина Янкаускаса и родителей Дарьи Бесединой, а также в Фонде борьбы с коррупцией.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. При этом многие независимые оппозиционные кандидаты были не допущены к выборам.

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Отказы, в частности, получили юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, бывший лидер “Открытой России“ Александр Соловьев, экс-председатель “Яблока“ Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас.

За последние недели в Москве прошло несколько многотысячных протестов из-за отказа регистрировать независимых кандидатов. Акция 14 июля не была согласована, а 20 июля прошел согласованный митинг.

Как сообщалось 19 июля, Тейлор советует Украине оттолкнуть Россию реформами и демократией.

Также в мае 2018 года акции протеста под названием “Он нам не царь“ прошли в 23 городах России. Задержаны были около 1600 человек.  

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Теги: Москва, выборы, Госдума, митинг, протест
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Комментариев (18)
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МЕЛЬХИОР    27.07.2019, 19:24
Оценка:  -5
МЕЛЬХИОР
Вот это смотрите, ЗЕлебобики, и запоминайте, скоро вы точно такое же в Украине увидите!
С теми же лозунгами, и с теми же задержаниями!
haarp    27.07.2019, 17:09
Оценка:  -5
haarp
80 чел при 146 млн. - это ноль
blya-tolyan    27.07.2019, 17:21
Оценка:  +3
blya-tolyan
надо было на колени становиться и скулить "путенпамаги", мы в курсе, руслик о руССкой демократии.
СтальнаяКрыса    27.07.2019, 17:42
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Смотри на ютуб "Навальный LIVE". Там прекрасно видно что арестовано уже более 200 человек, незаконно ворвались в офис Навального. Арестовали ведущего передачу Владимира Мелова.
Таких как ты мочить надо не раздумывая.
birtov1990    27.07.2019, 16:48
Оценка:  -7
birtov1990
Духовный_скреп Ты хочешь сказать, что сейчас народ стал богаче жить, чем до 2014 года. Расскажи об этом пенсионерам. И про тарифы еще расскажи.
Kostos    27.07.2019, 16:57
Оценка:  +9
Kostos
Просто НАХ пошел, бот
ВладиславII    27.07.2019, 19:36
Оценка:  -1
ВладиславII
Настоящий ответ истинного свинорыла! Браво!
Духовный_скреп    27.07.2019, 16:06
Оценка:  +6
Духовный_скреп
Как сыр в масле при яныке катались))))))Ну,блть,рассмешил.В иктор Федорович,это ты?Нах под Григорычем шифруешься?
СтальнаяКрыса    27.07.2019, 15:39
Оценка:  +7
СтальнаяКрыса
Смотрю на ютуб "Навальный LIVE". По их данным задержали 200 человек. Московский мэр из Тюмени такой же пидapacт как был у нас президент из Донбасса.
Григорич    27.07.2019, 16:01
Оценка:  -9
Григорич
а из Винницы как президент ?? норм ?? при яныке как сыр в масле катались.а щас колония пиндосни и платите треть бюджета им долги..
Kostos    27.07.2019, 16:36
Оценка:  +8
Kostos
Пёдорыч, эта ты?
СтальнаяКрыса    27.07.2019, 16:17
Оценка:  +8
СтальнаяКрыса
Приблизительно в 15:45 мусора ворвались в офис Навального. Арестовали ведущего передачу Владимира Мелова. Позор российским мусорам! Смерть путину xyйлу, и всему его окружению!
birtov1990    27.07.2019, 17:03
Оценка:  -10
birtov1990
СтальнаяКрыса
А то, что националисты жгли файера возле офиса NewsOne в Киеве, ты это считаешь нормальным.
А Вышинский который уже год сидит без предьявленного обвинения, для тебя тоже нормально.
Люди которые сидят на пиндосовских грантах в России не нужны, Забери его себе, если за так волнуешся.
СтальнаяКрыса    27.07.2019, 17:39
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
birtov1990 27.07.2019, 17:03
Вышинский это такая же скотина как в ВОВ был власов, он полностью продался немецким фашистам, а Вышинский продался подонку путину.
PINKIPAU    27.07.2019, 15:30
Оценка:  +7
PINKIPAU
Давай, давай ребята. Освобождайте страну от тирании.
birtov1990    27.07.2019, 16:07
Оценка:  -11
birtov1990
Губастый, ты со своими советами не лезь. Майдань вроде тебя уже освободились от тирании, теперь попали в прошлый век. Живи со пиндосами.
Брюква_и_Клюква    27.07.2019, 17:11
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Товарищ 1990, Вы несправедливы! Запрещаете товарищу лезть в моксельские дела, но при этом сами постоянно лезете в украинские!
Духовный_скреп    27.07.2019, 15:10
Оценка:  +10
Духовный_скреп
Долой Путена и его шайку!!!
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