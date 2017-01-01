В Москве митингуют за свободные выборы в гордуму, задержаны более 80 человек

Кроме прочих, задерживают незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в гордуму. Известно о задержании пятерых политиков.

В столице Российской Федерации Москве 27 июля возле здания мэрии проходит митинг "Допускай" с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. На данный момент известно о 80-и задержанных.

Об этом сообщает "МБХ Медиа".

Среди задержанных – двое кандидатов, которым ранее было отказано в участии в выборах – Юлия Галямина и Дмитрий Гудков. Также известно о задержании главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Кроме того, по состоянию на 14:45 Интерфак сообщает о пяти задержанных политиках, всем им ранее отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

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Также задержали Илью Яшина. По пути на митинг у мэрии Москвы задержали Любовь Соболь. Как пишет Дождь, Соболь села в такси, к машине подбежали полицейские, вытащили ее из автомобиля и затолкали в автобус.

О Гудкове известно, что его везут в ОВД Коптево, Галямина сообщила, что ее везут в ОВД Хорошево-Мневники.

Илью Яшина доставили в отдел полиции города Троицк. Ранее у него дома проходил обыск.

По его словам, обыск в его квартире закончил в час ночи. После этого там же его допрашивали. Яшин отказался отвечать на вопросы.

"После этого меня вывели из дома и погрузили в автозак. В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка. Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест", - написал политик в соцсетях.

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Кроме того, вечером 26 июля сотрудники полиции приходили в предвыборные штабы независимых кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Ивана Жданова и Любови Соболь. Кроме того, обыски проходили у родственников Константина Янкаускаса и родителей Дарьи Бесединой, а также в Фонде борьбы с коррупцией.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. При этом многие независимые оппозиционные кандидаты были не допущены к выборам.

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Отказы, в частности, получили юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, бывший лидер "Открытой России" Александр Соловьев, экс-председатель "Яблока" Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас.

За последние недели в Москве прошло несколько многотысячных протестов из-за отказа регистрировать независимых кандидатов. Акция 14 июля не была согласована, а 20 июля прошел согласованный митинг.

Как сообщалось 19 июля, Тейлор советует Украине оттолкнуть Россию реформами и демократией.

Также в мае 2018 года акции протеста под названием “Он нам не царь“ прошли в 23 городах России. Задержаны были около 1600 человек.