В Японии в море упала ракета МОМО 4

У ракеты из-за сбоя бортового компьютера заблаговременно отключился двигатель.

Малогабаритная ракета МОМО 4, разработанная частной японской компанией Interstellar Technologies, упала в море почти сразу после запуска.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу компании в Twitter.

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"Время запуска "Pattors Dream MOMO 4" было 16:20, а достигнутая высота предварительно составляла 13 км. Было подтверждено, что она упала в 9 км от берега", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у ракеты из-за сбоя бортового компьютера заблаговременно отключился двигатель. Но ракета безопасно упала в море.

Как сообщалось 23 июля, по истребителю РФ открыли огонь над Японским морем.