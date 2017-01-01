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Джонсон назвал ЕС условие для соглашения о Brexit

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Новый премьер-министр Великобритании заявил, что у него "очень дружеские отношения" с лидерами ЕС.
Джонсон уже конфликтует с ЕС
Джонсон уже конфликтует с ЕС
 
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии, сообщает Reuters.
 
"Если мы избавимся от бекстопа целиком и полностью, то мы достигнем большого прогресса", - сказал Джонсон.
 
Он добавил, что у него "очень дружеские отношения" с лидерами ЕС.
 
"Подход правительства Великобритании не будет отстраненным или выжидательным, что они сами придут к нам: мы постараемся решить эту проблему, и будем это делать в духе дружбы и сотрудничества" – заявил премьер.
 
 
"Но мы не можем сделать это до тех пор, пока этот антидемократический Бекстоп, который пытается разделить нашу страну, остается на месте", - сказал он.
 
В четверг Джонсон сказал в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсный механизм бекстоп - тогда возможен благоустроенный выход Британии из блока.
 
Бекстоп - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
 
 
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Теги: ЕС, Северная Ирландия, Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС
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Источник: korrespondent.net

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