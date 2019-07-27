Людей избивают в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 500 задержанных
У здания мэрии в Москве проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов.
Оперативные сообщения о событиях публикует в Telegram Лентач.
Читай также: В Москве отпустили задержанных крымских татар
“Полиция вошла в студию “Навальный Live“. Тем временем, ОМОН оттесняет людей и бьет дубинками“, - говорится под одним из постов.
Пишут, что Столешников переулок зачистили. Сообщают, что протестующие перекрыли Петровку. Также задержали незарегистрированного кандидата Константина Янкаускаса. Он сообщил, что его избили при задержании.
ОМОН разбил девушке голову. Пострадавшая - мундеп Александра Парушина. Также зафиксированы другие многочисленные случаи насилия.
“Константину Коновалову, которого задержали сегодня утром во время пробежки, диагностировали перелом“, - сообщают журналисты.
Читай также: В Москве задержаны 200 участников несанкционированного митинга
Люди пришли на Лубянку и идут в сторону Никольской. По последним данным ОВД-Инфо задержанных 561 человек.
Кроме того, полиция пришла в редакцию телеканала “Дождь“.
❗В редакцию Дождя пришла полиция: https://t.co/hw2ZSW7kSj— Телеканал Дождь (@tvrain) 27 липня 2019 р.
Как сообщалось в столице Российской Федерации Москве 27 июля возле здания мэрии проходит митинг “Допускай“ с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
не путай ты уй с пальцем!...))))))люди проснутся от этой коммы с названием уззкий мир!...))))))
воин не забудь сходить на очко!...диван дольше будет служить!...)))))))
это не порядки!...это страх пу!!!!....))))))))
ЭТО ВЫ ДЭБИЛЫ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ СЕБЕ ПЕРЕВОРОТЫ УСТРАИВАЕТЕ , КРУШИТЕ И ЛОМАЕТЕ ....
ЧТО ТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ?
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ ?!
ВЫ ДАУНЫ ПОСМЕШИЩЕ ВСЕГО МИРА , НЫТИКИ , ЯБЕДЫ И ПОПРОШАЙКИ ЖИВУЩИЕ ПО ВОЛЕ И НА ПОДАЧКИ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ...
УЗЗКИЕ ЭТО КТО БУРЯТЫ ИЛИ ЯКУТЫ (ЯКУТЫ КАК И МНОГИЕ БЫСТРЕНЬКО УЙДУТ!, ОНИ ДАВНО ХОТЯТ!)
И НЕ НАЗЫВАЙ УЗЗКИЙ НАРОД ДАУНАМИ!...НЕНУЖНО СВОЮ ХРОМОСОМУ ДРУГИМ ПРИПИСЫВАТЬ!...))))
ТЫ ДОЕЛА УЙ БЕЗ СОЛИ?!...))))))))
ЭТО ВЫ ДЭБИЛЫ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ СЕБЕ ПЕРЕВОРОТЫ УСТРАИВАЕТЕ , КРУШИТЕ И ЛОМАЕТЕ ....
ЧТО ТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ?
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ ?!
ВЫ ДАУНЫ ПОСМЕШИЩЕ ВСЕГО МИРА , НЫТИКИ , ЯБЕДЫ И ПОПРОШАЙКИ ЖИВУЩИЕ ПО ВОЛЕ И НА ПОДАЧКИ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ..!))))
У ВАС НЕТ И НЕ БЫЛО НИЧЕГО КРОМЕ ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ , ВЫ ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ ВО ВРЕМЕНА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ....
ВСЁ , ЧТО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕНЯЕТСЯ , ТАК ЭТО ХОЗЯЕВА ...
РОССИЯ , ПОЛЬША , ГЕРМАНИЯ , США ...)))
добавьте кому что хочется!
А где ты на видео увидел избиение. Ты думаешь все россияне такие дураки, как эта кучка людей. Они некогда не пойдут за Навальным, который существует на гранты из Америки. Думаю в демократичной стране Америка, копы уже давно бы применили против демонстрантов резиновые пули, водометы и газ.