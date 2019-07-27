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Людей избивают в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 500 задержанных

Комментариев: 27
Митинг пытались провести перед зданием мэрии.
Людей избивают в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 500 задержанных
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Людей избивают в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 500 задержанных
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У здания мэрии в Москве проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. 

Оперативные сообщения о событиях публикует в Telegram Лентач.

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“Полиция вошла в студию “Навальный Live“. Тем временем, ОМОН оттесняет людей и бьет дубинками“, - говорится под одним из постов.

Пишут, что Столешников переулок зачистили. Сообщают, что протестующие перекрыли Петровку. Также задержали незарегистрированного кандидата Константина Янкаускаса. Он  сообщил, что его избили при задержании.

ОМОН разбил девушке голову. Пострадавшая - мундеп Александра Парушина. Также зафиксированы другие многочисленные случаи насилия.

“Константину Коновалову, которого задержали сегодня утром во время пробежки, диагностировали перелом“, - сообщают журналисты.

Читай также: В Москве задержаны 200 участников несанкционированного митинга

Люди пришли на Лубянку и идут в сторону Никольской. По последним данным ОВД-Инфо задержанных 561 человек.

Кроме того, полиция пришла в редакцию телеканала “Дождь“.

Как сообщалось в столице Российской Федерации Москве 27 июля возле здания мэрии проходит митинг “Допускай“ с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

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Теги: Москва, митинг, задержания, протест, Россия
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Статьи по теме

Комментариев (27)
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Кырмызы_вэ_бейаз    27.07.2019, 19:55
Оценка:  -3
Кырмызы_вэ_бейаз
В России, конечно, бардак. Но, "почему то" местные порохоботы молчали, когда "желтых жилетов"-демонстрантов избивали во Франции, травили слезоточивым газом в Барселоне, расстреливали активистов в Египте...
Nikolas_Adver    27.07.2019, 19:18
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
посмотрел фото. телка с бинтом кое-как, ногу бинтуют зачем-то. не видно ни ударов, ни разгона. народ с плакатами ходит... это майдавоньская провокация: "5000 убитых, вставай все на борьбу за свободу!" и тут же бегом в пендосское посольство. хyй вам, "дерьмократы", не канает больше ваша хyйня))))
ВыВсеВрети    27.07.2019, 19:47
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
воин макеевский, события происходят на росии!...))))))
не путай ты уй с пальцем!...))))))люди проснутся от этой коммы с названием уззкий мир!...))))))
воин не забудь сходить на очко!...диван дольше будет служить!...)))))))
gloomycellar    27.07.2019, 19:15
Оценка:  +1
gloomycellar
прощай немытая росия. так им и надо
Туземун    27.07.2019, 19:05
Оценка:  -5
Туземун
Вот так полиция должна наводить порядок. А в Украине уже гранатометами стреляют по СМИ и ничего...
ВыВсеВрети    27.07.2019, 19:49
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
туалетный утенок, ты чАво так взволновался!...))))))
это не порядки!...это страх пу!!!!....))))))))
Духовный_скреп    27.07.2019, 18:42
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Вставай,немытая Расея!!!Все на майдан,снесите сцаря и присоединяйтесь к цивилизованному миру,хватит жить в злобе и отсталости!!!
VSHIVANKA    27.07.2019, 18:57
Оценка:  -4
VSHIVANKA
РУССКИЕ НЕ ТАКИЕ ЕБ.АН.УТЫЕ КАК ВЫ .....)))
ЭТО ВЫ ДЭБИЛЫ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ СЕБЕ ПЕРЕВОРОТЫ УСТРАИВАЕТЕ , КРУШИТЕ И ЛОМАЕТЕ ....
ЧТО ТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ?
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ ?!
ВЫ ДАУНЫ ПОСМЕШИЩЕ ВСЕГО МИРА , НЫТИКИ , ЯБЕДЫ И ПОПРОШАЙКИ ЖИВУЩИЕ ПО ВОЛЕ И НА ПОДАЧКИ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ...
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 19:04
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
БОТУ ПОФИГ - ЕГО НЕ БЬЮТ ПОТОМУ КАК НЕ ПО ЧЕМ!
ВыВсеВрети    27.07.2019, 19:54
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ, ТЫ ПАЛЬЦЕМ В ОПУ!!!...))))))
УЗЗКИЕ ЭТО КТО БУРЯТЫ ИЛИ ЯКУТЫ (ЯКУТЫ КАК И МНОГИЕ БЫСТРЕНЬКО УЙДУТ!, ОНИ ДАВНО ХОТЯТ!)
И НЕ НАЗЫВАЙ УЗЗКИЙ НАРОД ДАУНАМИ!...НЕНУЖНО СВОЮ ХРОМОСОМУ ДРУГИМ ПРИПИСЫВАТЬ!...))))
ТЫ ДОЕЛА УЙ БЕЗ СОЛИ?!...))))))))
VSHIVANKA    27.07.2019, 18:37
Оценка:  -6
VSHIVANKA
РУССКИЕ НЕ ТАКИЕ ЕБ.АН.УТЫЕ КАК ВЫ .....)))
ЭТО ВЫ ДЭБИЛЫ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ СЕБЕ ПЕРЕВОРОТЫ УСТРАИВАЕТЕ , КРУШИТЕ И ЛОМАЕТЕ ....
ЧТО ТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ?
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ ?!
ВЫ ДАУНЫ ПОСМЕШИЩЕ ВСЕГО МИРА , НЫТИКИ , ЯБЕДЫ И ПОПРОШАЙКИ ЖИВУЩИЕ ПО ВОЛЕ И НА ПОДАЧКИ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ..!))))
П    27.07.2019, 18:40
Оценка:  +1
П
Пошел на#уй лапоть дырявый. Достал своими высерами.
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 18:41
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Он на нем живёт!
VSHIVANKA    27.07.2019, 18:42
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ВЫ ГРЯЗЬ , ВЫ ПЫЛЬ ПОД НОГАМИ ХОЗЯЕВ , ВАМИ УПРАВЛЯЮТ И ВАМ УКАЗЫВАЮТ ...!)))
У ВАС НЕТ И НЕ БЫЛО НИЧЕГО КРОМЕ ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ , ВЫ ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ ВО ВРЕМЕНА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ....
ВСЁ , ЧТО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕНЯЕТСЯ , ТАК ЭТО ХОЗЯЕВА ...
РОССИЯ , ПОЛЬША , ГЕРМАНИЯ , США ...)))
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 18:48
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
VSHIVANKA_ЛОХ_VSHIVANKA_БОТ_VSH IVANKA_ПОЦ_VSHIVANKA_ДЕБИЛ_VSHI VANKA_ЧМО_VSHIVANKA...
добавьте кому что хочется!
СтальнаяКрыса    27.07.2019, 18:32
Оценка:  +5
СтальнаяКрыса
Жаль что нет видео как менты врываются в студию "Навальный Live".
Николай510    27.07.2019, 18:24
Оценка:  +1
Николай510
в Украине после такого избиения на следующий день вышло полтора миллиона людей на Майдан!!! Надеюсь и русские проснутся и снесут кремлёвскую банду к чёртовой матери!
Туземун    27.07.2019, 19:04
Оценка:  -3
Туземун
Как полтора миллиона может поместится на майдане? В Украине спровоцировали Беркут. О той провокации знали заранее, собрались в 4 ночи много журналистов, готовых снимамать побыття так званых студентов. Студентов жаль, а детей Донбасса нет. Аллея Ангелов - это приговор для всей майдавони...
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 19:05
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Прикинь, у Нас большой Майдан!
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 19:07
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Беркут "спровоцировали" на показание своей звериной сути!?
birtov1990    27.07.2019, 19:56
Оценка:  0
birtov1990
Николай510
А где ты на видео увидел избиение. Ты думаешь все россияне такие дураки, как эта кучка людей. Они некогда не пойдут за Навальным, который существует на гранты из Америки. Думаю в демократичной стране Америка, копы уже давно бы применили против демонстрантов резиновые пули, водометы и газ.
АБАМЧУК    27.07.2019, 18:13
Оценка:  -10
АБАМЧУК
константин янкаускас подтверждает что полицейские его были трахнули и пытались воткнуть рот членом
Kostos    27.07.2019, 18:24
Оценка:  +4
Kostos
Всесосущий Рог, иди сибирь туши, ботяра
cat1954    27.07.2019, 18:08
Оценка:  +5
cat1954
А у наших у ворот haarp VSHIVANKA е...т, а потом наоборот, VSHIVANKA haarp е...т.
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