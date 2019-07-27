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Людей избивали в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 700 задержанных

Комментариев: 63
Митинг пытались провести перед зданием мэрии.
Людей избивали в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 700 задержанных
© соцсети
Фото 1/14
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
  • "У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
Людей избивали в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 700 задержанных
"У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин
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У здания мэрии в Москве проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. 

Оперативные сообщения о событиях публикует в Telegram Лентач.

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“Полиция вошла в студию “Навальный Live“. Тем временем, ОМОН оттесняет людей и бьет дубинками“, - говорится под одним из постов.

Пишут, что Столешников переулок зачистили. Сообщают, что протестующие перекрыли Петровку. Также задержали незарегистрированного кандидата Константина Янкаускаса. Он  сообщил, что его избили при задержании.

ОМОН разбил девушке голову. Пострадавшая - мундеп Александра Парушина. Также зафиксированы другие многочисленные случаи насилия.

“Константину Коновалову, которого задержали сегодня утром во время пробежки, диагностировали перелом“, - сообщают журналисты.

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Люди пришли на Лубянку и идут в сторону Никольской. По последним данным ОВД-Инфо задержанных 779 человек.

 

 

 

 

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Кроме того, полиция пришла в редакцию телеканала “Дождь“.

Позже сотрудники издания сообщили, что 27 июля произошла DDoS-атака на пограничный сервер Дождя.

“В редакции с перебоями работает интернет, сайт и эфир могут быть недоступны. Мы работаем над устранением последствий“, - говорится в сообщении.

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К вечеру правоохранители оцепили Трубную площадь и сначала начали задерживать всех, кто там находился, но потом дали людям выйти.

 

Как сообщалось в столице Российской Федерации Москве 27 июля возле здания мэрии проходит митинг “Допускай“ с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

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Теги: Москва, митинг, задержания, протест, Россия
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Комментариев (63)
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Kostos    28.07.2019, 00:03
Оценка:  +1
Kostos
Долой масковскую хунту
Vesna_Krasna2    27.07.2019, 23:53
Оценка:  -3
Vesna_Krasna2
Пытались они, бери разрешение и проводи митинг, как будто в Украине по другому. Плач Ярославны устроили, в Америке резиновыми пулями угостили бы а потом добавки дали бы.
FriendLoki    27.07.2019, 22:40
Оценка:  -8
FriendLoki
Обычное пиндосское враньё...
Скучно уже...
ШтормЗайцев    27.07.2019, 23:06
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
Пиндосы - это кто, это лимитчики из подмосковья, или жители третьего кольца враждебности ?
ШтормЗайцев    27.07.2019, 22:27
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Когда уже росгвардия применит огнеметы ? Сколько можно ждать ?
Сеемма    27.07.2019, 22:06
Оценка:  -11
Сеемма
Вопрос один: почему не всех упаковали? Мало урока майдаунов?
ВыВсеВрети    27.07.2019, 22:18
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
нужно было туда пойти и давать консультации!...)))))
а с дивана все могут пиз...!...или ты просто провокатор!...
МЕЛЬХИОР    27.07.2019, 22:20
Оценка:  +5
МЕЛЬХИОР
Он не просто провокатор, он троль и сидит на госбюджете у Пригожина. Еще у него тут 15 аккаунтов.
МЕЛЬХИОР    27.07.2019, 22:18
Оценка:  +5
МЕЛЬХИОР
ничего, скоро твои мечты сбудутся, и упакуют вас ВСЕХ. И тебя в том числе. Не думай, что то что ты сотрудник фабрики троллей и строчил во славу Сцаря, тебя спасёт. Упакуют и тебя.
Сеемма    27.07.2019, 22:24
Оценка:  -7
Сеемма
Не выдумывай слезных конструкций. Тем более ваша цена майдунизма такая, что даже травмировать на ночь не хочется.
Cadmium    27.07.2019, 22:06
Оценка:  +3
Cadmium
Терпилы, у нас бы уже мусоров сожгли бы, а они тихонько едут избитые в суд
МЕЛЬХИОР    27.07.2019, 21:54
Оценка:  -8
МЕЛЬХИОР
Сейчас ЗЕ команда единым голосованием приймет закон о запрете митингов, и у нас такое же будет! А потом ЗЕ-ватаны премьером Медведчука сделают и присоединят Украину к РФ, а тех кто будет вот так вот протестовать, будут бить палками!
Вохеrogoz    27.07.2019, 21:39
Оценка:  +2
Вохеrogoz
соссия однако )))
KUPRIENKO_A    27.07.2019, 21:23
Оценка:  -1
KUPRIENKO_A
за то что там у хохлов, ухахахах пусть вас там забьют нафиг тупорылые, точно америкосы устроили митинг ухаххаах
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 21:40
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Первый пошел! Нахрена русиянцам честные выборы? Полюбэ тут пендосы все устроили! На расии все "плохое" от пендосов
DARTOV    27.07.2019, 21:14
Оценка:  -9
DARTOV
Любители бабла пиндосов - езжайте на Украину. тут вам будет жить лучше. После майдауна нам теперь 15 лет топать только до уровня 2013 - го года. Все эксперты так говорят. Так что скачите, может тоже доскачете до 2000-х....
ВыВсеВрети    27.07.2019, 21:23
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
а сколько нам на росии топать, и куда?...
батарейки не можем сделать!...лодки тонут от пожара!...)))))))
а где деньги на росии?...секрета нет, они в Америке!!!...))))
спроси коня или пу!...)))))))))
Alex2lana    27.07.2019, 21:29
Оценка:  +6
Alex2lana
все эксперты -это ты и ху№ло?
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