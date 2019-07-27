Митинг пытались провести перед зданием мэрии.

"У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски", - Илья Яшин

Людей избивали в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 700 задержанных

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Людей избивали в кровь: В Москве на митинге за свободные выборы более 700 задержанных

У здания мэрии в Москве проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов.

Оперативные сообщения о событиях публикует в Telegram Лентач.

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“Полиция вошла в студию “Навальный Live“. Тем временем, ОМОН оттесняет людей и бьет дубинками“, - говорится под одним из постов.

Пишут, что Столешников переулок зачистили. Сообщают, что протестующие перекрыли Петровку. Также задержали незарегистрированного кандидата Константина Янкаускаса. Он сообщил, что его избили при задержании.

ОМОН разбил девушке голову. Пострадавшая - мундеп Александра Парушина. Также зафиксированы другие многочисленные случаи насилия.

“Константину Коновалову, которого задержали сегодня утром во время пробежки, диагностировали перелом“, - сообщают журналисты.

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Люди пришли на Лубянку и идут в сторону Никольской. По последним данным ОВД-Инфо задержанных 779 человек.

С каким остервенением эти звери избивают людей pic.twitter.com/Obtew0heGw — Сталингулаг (@StalinGulag) 27 липня 2019 р.

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Кроме того, полиция пришла в редакцию телеканала “Дождь“.

Позже сотрудники издания сообщили, что 27 июля произошла DDoS-атака на пограничный сервер Дождя.

“В редакции с перебоями работает интернет, сайт и эфир могут быть недоступны. Мы работаем над устранением последствий“, - говорится в сообщении.

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К вечеру правоохранители оцепили Трубную площадь и сначала начали задерживать всех, кто там находился, но потом дали людям выйти.

Полицейские некоторое время назад оцепили Трубную площадь и начали задерживать всех, кто там находился, однако затем дали людям выйти https://t.co/yGjyN8nqgb — Телеканал Дождь (@tvrain) 27 липня 2019 р.

Как сообщалось в столице Российской Федерации Москве 27 июля возле здания мэрии проходит митинг “Допускай“ с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

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