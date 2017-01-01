В греческих Салониках подрались две группы мигрантов

В результате драки ранения получили двое афганцев, у обоих мужчин колотые раны, которые не считаются серьезными.

Два человека попали в больницу ekathimerini.com

Два афганских мигранта были госпитализированы с травмами в субботу после драки возле железнодорожного вокзала греческих Салоников, сообщает Ekathimerini.

По данным полиции портового города, толпа из примерно 20 пакистанцев вступила в столкновение с группой афганцев по неизвестным причинам. Это привело к ранению двух афганцев.

У обоих мужчин – колотые раны, которые не считаются серьезными.

Ранее в Греции задержали врачей, которые продавали фальшивые справки мигрантам.