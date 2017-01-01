Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В греческих Салониках подрались две группы мигрантов

Комментариев: 0
В результате драки ранения получили двое афганцев, у обоих мужчин колотые раны, которые не считаются серьезными.
Два человека попали в больницу
Два человека попали в больницу
ekathimerini.com
 
Два афганских мигранта были госпитализированы с травмами в субботу после драки возле железнодорожного вокзала греческих Салоников, сообщает Ekathimerini.
 
По данным полиции портового города, толпа из примерно 20 пакистанцев вступила в столкновение с группой афганцев по неизвестным причинам. Это привело к ранению двух афганцев.
 
У обоих мужчин – колотые раны, которые не считаются серьезными.
 
Ранее в Греции задержали врачей, которые продавали фальшивые справки мигрантам.
 
На досрочных парламентских выборах в Греции, состоявшихся в воскресенье, 7 июля, победила ведущая оппозиционная партия Новая демократия во главе с Кириакосом Мицотакисом.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Греция, потасовка, мигранты, нелегальные мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь