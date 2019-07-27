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Во Франции ответили на угрозы Трампа санкциями

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Франция не намерена отменять налог относительно технологических гигантов, таких как Google и Facebook, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о пошлинах на французское вино в ответ.
Макрон сразу набрал Трампа по телефону
Макрон сразу набрал Трампа по телефону
RFI
 
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Белого дома Дональду Трампу после угроз США ввести в отношении Франции санкции, сообщает Reuters.
 
Президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.
 
Саммит пройдет во французском городе Биарицц в августе.
 
В тоже время, после того как Трамп назвал налог глупостью и пообещал ответные действия, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что "Франция будет имплементировать его в любом случае".
 
Как цитирует Ле Мэра его офис, "общее налогообложение цифровой деятельности - это проблема, которая касается всех нас".
 
По его словам, налог означает временную меру в ожидании переговоров по международному налоговому соглашению.
 
Этот налог 3%, вступивший в силу на этой неделе, в основном относится к компаниям, которые используют данные для продажи рекламы в интернете.
 
Он призван помешать транснациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов путем создания европейских штаб-квартир в странах ЕС с низким уровнем налогов. В настоящее время такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb и Uber платят очень мало налогов в таких странах, как Франция.
 
Администрация Трампа говорит, что налог является дискриминационным по отношению к американскому бизнесу. Трамп даже пригрозил ввести санкции против французского вина. 
 
 
 
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Теги: Google, Франция, санкции, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    27.07.2019, 18:55
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ТРАМП ВСЕ ЕЩЁ ДУМАЕТ , ЧТО ОН САМЫЙ ГЛАВНЫЙ НА ПЛАНЕТЕ ....
НА НЕРАБОВ ЭТО ДЕЙСТВУЕТ ....)))
Michael2811    27.07.2019, 19:15
Оценка:  0
Michael2811
Достал уже этот Трамп вместе с не очень умными американцами.
colavova    27.07.2019, 19:58
Оценка:  0
colavova
больше полезных санкций, ура товарищи!!!
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