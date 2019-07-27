Во Франции ответили на угрозы Трампа санкциями

Франция не намерена отменять налог относительно технологических гигантов, таких как Google и Facebook, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о пошлинах на французское вино в ответ.

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Белого дома Дональду Трампу после угроз США ввести в отношении Франции санкции, сообщает Reuters.

Президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

Саммит пройдет во французском городе Биарицц в августе.

В тоже время, после того как Трамп назвал налог глупостью и пообещал ответные действия, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что "Франция будет имплементировать его в любом случае".

Как цитирует Ле Мэра его офис, "общее налогообложение цифровой деятельности - это проблема, которая касается всех нас".