В США анонсировали новые санкции против Кубы

Соединенный Штаты Америки будут продолжать ограничивать кубинский режим.

США продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека, сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter.

По его словам, США будут продолжать ограничивать кубинский режим.