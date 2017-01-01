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В США анонсировали новые санкции против Кубы

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Соединенный Штаты Америки будут продолжать ограничивать кубинский режим.
США продолжат давить на Кубу
США продолжат давить на Кубу
 
США продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека, сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter.
 
По его словам, США будут продолжать ограничивать кубинский режим.
 
"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на их игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы", - заявил он, добавив, что Вашингтон поддерживает кубинцев, которые борются за свободу.
 
Напомним, что Куба пообещала поддержку Ирану в конфликте с США.
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Теги: США, Куба, санкции, Болтон
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Источник: korrespondent.net

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