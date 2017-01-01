Макрон объяснил протесты "желтых жилетов"

Французский президент признал социальную несправедливость причиной протестов "желтых жилетов".



Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 27 июля, заявил, что протесты "желтых жилетов" вызвали социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения страны.



"В нашей стране продолжают оставаться нерешенными давно известные нам глубокие проблемы, вызванные существующей социальной несправедливостью и экономическими трудностями населения", – сказал Макрон во время общения с жителями города Борм-ле-Мимоза.



По словам французского лидера, часть проблем, вызвавших протесты населения, удалось решить, часть может быть решена в ближайшее время, но есть и такие, устранить которые возможности в ближайшей перспективе не существует.



Напомним, Напомним, движение "желтых жилетов" началось во Франции в ноябре 2018 года. Протесты были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо, а также введением ограничения скорости на провинциальных дорогах до 80 км/ч. Тогда же своей униформой сторонники движения избрали светоотражающие жилеты автомобилистов.

С тех пор марши "желтых жилетов" проходят во Франции каждую субботу.

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