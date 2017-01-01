В горах Грузии грузовик упал в ущелье: есть жертвы
Водитель грузовика не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты.
В Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает IMEDI в субботу, 27 июля.
ДТП произошло на дороге Пшавели-Абано-Омало, которая считается одной из самых опасных в Европе.
Водитель не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты. Всего в грузовом автомобиле находились 12 человек.
Некоторые из находившихся в машине успели вовремя выпрыгнуть, а остальные вместе с грузовиком полетели в ущелье. В настоящее время в Телавской больнице с различными травмами находятся трое пострадавших.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Напомним, на днях в Киеве многотонный грузовик Volvo упал с моста. Ранее в столице прицеп раздавил голову водителю фуры Renault.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент