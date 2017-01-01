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В горах Грузии грузовик упал в ущелье: есть жертвы

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Водитель грузовика не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты.
Грузовик сорвался в ущелье в горах Грузии
Грузовик сорвался в ущелье в горах Грузии
C BY 2.0 / Shalika Malintha / On the way to Omalo Tusheti Georgia

В Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает IMEDI в субботу, 27 июля.

ДТП произошло на дороге Пшавели-Абано-Омало, которая считается одной из самых опасных в Европе. 
 
Водитель не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты. Всего в грузовом автомобиле находились 12 человек.
 
Некоторые из находившихся в машине успели вовремя выпрыгнуть, а остальные вместе с грузовиком полетели в ущелье. В настоящее время в Телавской больнице с различными травмами находятся трое пострадавших.
 
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

Напомним, на днях в Киеве многотонный грузовик Volvo упал с моста. Ранее в столице прицеп раздавил голову водителю фуры Renault.

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Теги: Грузия, ДТП, жертвы, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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