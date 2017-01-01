Лас-Вегас заполонили кузнечики
Причиной нашествия насекомых стала погода. Кузнечики ночью заполоняют почти все улицы города.
Поамериканскому городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары, сообщает телеканал NBC.
Отмечается, что днем кузнечики не проявляют большой активности, однако ближе к ночи насекомые заполоняют почти все улицы.
Ученые считают, что причиной нашествия стала погода. По их словам, такая ситуация в Лас-Вегасе продлится еще несколько недель.
Для человека насекомые не несут вреда, но водителям стоит быть осторожными на дорогах, поскольку тучи кузнечиков могут повлиять на видимость.
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Напомним, ранее ученые заявили о массовом вымирании насекомых.
Ученые выяснили, как комары выбирают "жертв" для укуса
Напомним, ранее ученые заявили о массовом вымирании насекомых.
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