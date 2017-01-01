Лас-Вегас заполонили кузнечики

Причиной нашествия насекомых стала погода. Кузнечики ночью заполоняют почти все улицы города.



Поамериканскому городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары, сообщает телеканал Поамериканскому городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары, сообщает телеканал NBC

Отмечается, что днем кузнечики не проявляют большой активности, однако ближе к ночи насекомые заполоняют почти все улицы.

Ученые считают, что причиной нашествия стала погода. По их словам, такая ситуация в Лас-Вегасе продлится еще несколько недель.

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