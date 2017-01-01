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Лас-Вегас заполонили кузнечики

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Причиной нашествия насекомых стала погода. Кузнечики ночью заполоняют почти все улицы города.
Кузнечики атаковали Лас-Вегас
Кузнечики атаковали Лас-Вегас
pixabay.com

Поамериканскому городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары, сообщает телеканал NBC.
 
Отмечается, что днем кузнечики не проявляют большой активности, однако ближе к ночи  насекомые заполоняют почти все улицы.
 
Ученые считают, что причиной нашествия стала погода. По их словам, такая ситуация в Лас-Вегасе продлится еще несколько недель.
 
Для человека насекомые не несут вреда, но водителям стоит быть осторожными на дорогах, поскольку тучи кузнечиков могут повлиять на видимость.

Ученые выяснили, как комары выбирают "жертв" для укуса

Напомним, ранее ученые заявили о массовом вымирании насекомых.

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Теги: США, насекомые, Лас-Вегас
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Источник: korrespondent.net

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